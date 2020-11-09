بايدن يبدأ فترته الانتقالية بجائحة كورونا

فى أول عمل فعلي له كرئيس، من المقرر أن يفتتح الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، اليوم الاثنين، فترته الانتقالية التي أعلن مستشاروه سابقا، بأنها ستبدأ دون تأخير ببحث كيفية معالجة أزمة فيروس كورونا المستجد في البلاد.وقالت كيت بيدينجفيلد، نائبة مدير حملة بايدن، "العمل يبدأ الآن، مضيفة أن العمل الانتقالي سيبدأ بشكل جدي الأسبوع الجارى، بجانب إجراء مكالمات وإصدار بيانات للشعب الأمريكي حول كيفية وفائه بوعود الحملة الانتخابية.وأضافت بيدينجفيلد أن بايدن ومستشاروه سيمضي بايدن قدما في اختيار المسؤولين للعمل في إدارته، وفقا لشبكة إن بي سي.وكشف عدد من مسؤولي المخابرات الحاليين والسابقين، أن اثنين من كبار مسؤولي المخابرات الأمريكية السابقين، هما مايكل موريل، وأفريل هينز، ظهرا كمنافسين رئيسيين لرئاسة المخابرات الوطنية أو وكالة المخابرات المركزية سي.آي.إيه في عهد بايدن، وفقا لوكالة رويترز.ويبقي بايدن منذ فترة طويلة على دائرة ضيقة من المستشارين الذين يقدمون له المشورة فيما يتعلق بالاستراتيجيات، ومنهم أفراد أسرته ومديرو مكتبه أثناء فترة عمله بالبيت الأبيض، كنائب للرئيس باراك أوباما وهم رون كلين، وستيف ريكيتي، وبوريس ريد.و "كلين" مخطط تكتيكات سياسية تولى تصدي إدارة أوباما لتفشي مرض الإيبولا في 2014، وينظر إليه باعتباره من الاختيارات الأولى لبايدن لمنصب كبير موظفي البيت الأبيض، وعادة ما يلعب من يتولى هذا المنصب دورا كبيرا في تحديد جدول أعمال الرئيس وأولوياته السياسية وأنشطته اليومية.ومن المرشحين كذلك لتولي مناصب مرموقة سيدريك ريتشموند، عضو الكونغرس عن لويزيانا، وإريك جارستي رئيس بلدية لوس أنجلوس الذي شارك في إدارة حملة بايدن الانتخابية.