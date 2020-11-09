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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

صرف 40% من مقررات نوفمبر التموينية

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 09:21 ص
مقررات نوفمبر التموينية
مقررات نوفمبر التموينية
نرمين محمود الدهان
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أعلنت شركات المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، انتظام صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية، وصرف ما يقرب من 40% من مقررات شهر نوفمبر الجاري حتى الآن، بجانب استمرار طرح السلع فى منافذ المجمعات الاستهلاكية أولا بأول للمواطنين.

كان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، تلقى تقريرًا أشار إلى أن الشركات التابعة للوزارة "تقوم بصرف السلع التموينية عن شهر نوفمبر الجارى للمنافذ التموينية على مستوى الجمهورية ويتم صرفها للمواطنين".

يذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية كانت قد قررت صرف كمامة قماش واحدة فقط إجباريًا بشكل شهرى على البطاقات التموينية التى تتضمن 3 أفراد فأكثر، مع استمرار صرفها اختياريًا للبطاقات أيضا الأخرى.

وأكدت الوزارة أن ذلك يأتى فى إطار حرص الدولة والحكومة المصرية على صحة وسلامة المواطنين، وفى ظل تزايد منحنى الإصابات بسبب فيروس كورونا (كوفيد19)، مع تلاحظ عدم التزام بعض المواطنين حاليًا بارتداء الكمامات، وعدم الوعى الكافى بخطورة هذه المرحلة من الوباء العالمى، وبعد أن أصبحت الكمامة التوصية الأولى للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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