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مصر

انطلاق النسخة الافتراضية من سوق السفر العالمي اليوم

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 09:18 ص
سوق السفر العالمي
سوق السفر العالمي
فاتن غلاب
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ينطلق اليوم الإثنيين النسخة الافتراضية من سوق السفر العالمي التي تقام من 9 وحتى 11 نوفمبر الجاري.

من المقرر أن يناقش الملتقى مجموعة من أبرز المواضيع الرئيسية في صناعة السفر والسياحة، أبرزها الاستعداد لمرحلة التعافي عام 2021، كما سيتضمن مؤتمر "ترافيل فورورد" الافتراضي، وكذلك المؤتمر الدولي للاستثمار السياحي، وتستضيف جلسات المؤتمر كبار السياسيين والأكاديميين البارزين وخبراء الصحة وحشد من أبرز وسائل الإعلام العالمية.
 
وقال سايمون بريس، المدير الأول لمعرض سوق السفر العالمي في لندن: "تواجه صناعة السفر والسياحة أسوأ أزمة في تاريخها على الإطلاق، لذلك تشكل النسخة الافتراضية من معرض سوق السفر العالمي، منصةً مهمة للتخطيط لمرحلة التعافي وإعادة التواصل بين مختلف الأطراف، وإنشاء علاقات تجارية جديدة، وكذلك التعرف على أفضل الخطط والاستراتيجيات للمضي قدمًا في المرحلة المقبلة".

واختتم بريس: "منذ عام 1980، وفّر سوق السفر العالمي فرصًا مثالية لممارسة الأعمال التجارية وإبرام الصفقات والتعرف على أبرز الاتجاهات السائدة في صناعة السفر والسياحة، إن عام 2020 هو العام الذي يجب أن تتضافر فيه كافة الجهود، للحفاظ على الاتصالات والعلاقات التي تربط بين مختلف الأطراف في هذه الصناعة، بالإضافة إلى مواجهة التحديات الراهنة، وفهم حقيقة ما يجري في هذه الأوقات غير المسبوقة، لذا نأمل أن يتمكن المندوبون وأصحاب القرار من مواكبة هذه المتغيرات، وإرساء أسس قوية للتعافي والابتكار".

ومن أبرز المواضيع والفعاليات التي يتضمنها جدول أعمال المعرض لهذا الأسبوع، جلسة توقعات السياحة العالمية التي تديرها "يورومونيتور إنترناشونال".

 ومن المفترض أن يتم الإعلان عن التقرير الذي يحمل عنوان "تسريع ابتكارات السفر في مرحلة ما بعد كورونا"، عن أهمية الابتكار في صناعة السفر كي تتمكن من مواجهة تبعات الجائحة، التي كان لها تأثير مدمر على هذه الصناعة.

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