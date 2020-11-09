إصابات كورونا تصل إلى 935 ألف في إيطاليا

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا إلى 935 ألف و104 حالات، حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الاثنين بتوقيت ميلانو، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.وأشارت البيانات إلى أن الوفيات في إيطاليا جراء الإصابة بالفيروس وصلت إلى 41 ألفا و394 حالة، في حين بلغ عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" الناجم عن الإصابة بالفيروس، 335 ألفا و74 شخصا.وأعلنت إيطاليا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل حوالي 40 أسبوعا.