مقتل 8 عناصر من طالبان في عملية بإقليم بغلان بأفغانستان

أعلنت وزارة الدفاع الافغانية عن مقتل 8 من تنظيم طالبان في إقليم بغلان، وأوضحت الوزارة في بيان صحفي لها، اليوم الاثنين، عن مقتل 8 أشخاص في غارة جوية شنتها قوات الجيش الوطني الأفغاني على تجمع لمقاتلي طالبان في منطقة وسط محافظة بغلان.وقالت وزارة الدفاع، في بيان، إن قوات الأمن استهدفت طالبان في غارات جوية كانت تخطط لمهاجمة مواقع للجيش، ما أدى إلى مقتل ثمانية من المسلحين وإصابة سبعة آخرين في قصف جوي للقوات الأفغانية على ناحية بغلان المركزىمن جهة أخرى، تعرضت منطقة مكتظة بالسكان، منطقة نواباد بمدينة غزنة، بثلاث قذائف هاون لطالبان بشاحنات، مما أدى إلى مقتل 8 نساء وأطفال، وفق ما أكد مسؤولون محليون لوسائل الإعلام.