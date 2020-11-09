وزير الخارجية الألماني: بعض الأمور ستتحسن بوجود بايدن

قال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، اليوم الاثنين، إن ليس كل شيء سيتغير في عهد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، لكن الأمور ستتحسن.وأشار وزير الخارجية الألماني في حديث له مع محطة "دويتشلاند فونك" نقلته وكالة "رويترز"، إلى أنه لا يعتقد بأن الانفاق على "الناتو" سيكون موضع تركيز في عهد بايدن، بقدر ما كان في عهد ترامب.ولفت" ماس" إلى أن ترامب كان قد اشتكى من أن ألمانيا لم تستطع رفع الإنفاق الدفاعي، إلى 2% من الناتج الاقتصادي، وفقا لتفويض حلف شمال الأطلسي العسكري، وأكد على ضرورة الوصول إلى حل، حول المواقف المختلفة والمتغايرة بين الولايات المتحدة والدول الأوروبية بشأن العلاقة مع إيران.