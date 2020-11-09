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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

675 إصابة و33 وفاة جديدة بكورونا في بلغاريا

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 09:02 ص
كورونا في بلغاريا
كورونا في بلغاريا
أ.ش.أ
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سجلت بلغاريا 675 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الماضية، من أصل 2151 فحصا.

وأفادت بوابة البيانات الموحدة في بلغاريا، حسبما أوردته وكالة أنباء (صوفيا) البلغارية، اليوم الاثنين، بأن البلاد سجلت أيضا خلال الساعات الـ24 نفسها 33 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس.

ووفقا لأحدث البيانات الرسمية، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في بلغاريا 49 ألفا و87 حالة، بينما وصل عدد المرضى الذين يحتاجون إلى تلقي العلاج بالمستشفيات إلى 3822، من بينهم 272 حالة يعانون من حالة مرضية خطيرة ويتلقون العلاج بوحدات العناية المركزة.

وخلال الساعات الـ24 الماضية، تعافى 603 أشخاص. وشهدت العاصمة صوفيا مجددا العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بالفيروس التاجي.

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