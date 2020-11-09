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رئيس التحرير التنفيذي
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لايف ستايل

منهم ليلى علوي وتوم كروز.. مشاهير لديهم أبناء بالتبني

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 12:38 م
التبني
التبني
هويدا سعيد
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يعاني كثير من الأطفال من اليتم، بعد أن فقدوا أحد آبائهم، ومنهم من فقد والديه، لكن القدر يجمعهم بمشاهير أحبوهم فأغدقوا عليهم الحنان والاهتمام، فتبدلت مصائرهم من اليتم والتشرد، إلى المحبة والعطاء في رعاية عدد كبير من المشاهير، وترصد " الدستور" في هذا التقرير أهم النجمات اللاتي تبنت أطفال ومنهم:
أنجلينا جولي
أنجلينا جولي
- أنجلينا جولي:

تبنت الممثلة الأمريكية أنجلينا جولى 4 أطفال من دول مختلفة، قبل زواجها من الممثل الأمريكى براد بيت، خلال عملها كسفير للأمم المتحدة للاجئين والنازحين، حينها قررت تتبنى عدد من الأطفال وتربيتهم والإهتمام بهم كأطفالها.
ساندرا بولوك
ساندرا بولوك
- ساندرا بولوك:

تبنت الممثلة الأمريكي، ساندرا بولوك، طفلها الأول لويس، وبعد مرور 5 سنوات رأت "بولوك" أخوة لويس، وتبنت الطفلة بلوس أنجلوس، قائلة: "كنت ابحث عن زوج ليربي معي الأطفال، وبالفعل حصلت على الأوراق اللازمة لتبني طفل آخر، لكني كنت بانتظار الرجل المناسب".
توم كروز
توم كروز
- توم كروز

توم كروز تبنى طفليه ازابيلا وكونور منذ كان عمرهم أعواما قليلة، ويظهر معهم دائما في الصور بأماكن مختلفة، رغم شهرته ولكنه حريص علي الاعتناء بهم بغض النظر عن انشغاله بالسينما وصناعة الأفلام.
منهم ليلى علوي وتوم
- تشارليز ثيرون

رغبت الممثلة تشارليز ثيرون في تبني مزيد من الأطفال، واختيار مشاعر الأمومة بعد تبنيها طفلها الأول جاكسو عام 2012.
ابنة تحية كاريوكا
ابنة تحية كاريوكا
وهناك نجمات من مصر تبنين أطفال ومنهم:

- ابنة تحية كاريوكا في رعاية فيفي عبده

الفنانة تحية كاريوكا أهداها القدر طفلة رضيعة على باب شقتها، بعد حرمانها من الأمومة وتولت برعايتها، وسمتها "عطية الله"، وقبل أن تتوفى تركت الطفلة أمانة لدى فيفي عبده، وأوصتها عليها خيرا، واحترمت فيفي الأمانة، وتربيها وكأنها ابنتها الثالثة، وألحقتها بأفضل المدارس.
ليلى علوي
ليلى علوي
- ليلى علوي تتبنى ابنها خالد

حرمت الفنانة ليلى علوي من الأمومة نظرا لتأخر سن زواجها، فعوضت هذا الحرمان بتبنيها طفلا يتيما لأحد أقاربها بعد وفاة والدته، واسمه خالد، وظهرت الفنانة في كثير من الحوارات لتكشف عن هويته، وهي تؤكد أنها تبنته بعد وفاة أمه مباشرة، وهو في عمر 5 سنوات.
- تبني مديحة يسري لطفلة يتيمة

صدمة كبيرة عاشتها الفنانة مديحة يسري بعد وفاة ابنها الوحيد "عمر" من زوجها الفنان محمد فوزي، في حادث سيارة، دفعها للتفكير في تبني طفلة يتيمة اسمها هبة، وجدتها في جمعية "ابنتي" فقررت مديحه يسرى تبنيها.

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