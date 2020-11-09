التشيك تدعو الاتحاد الأوروبي لإرجاء فرض تعريفات على الواردات الأمريكية

دعا وزير الخارجية التشيكي، توماس بيتشيك، الإتحاد الأوروبي إلى إرجاء التصويت على الاقتراح الخاص بفرض تعريفات جديدة على واردات السلع من الولايات المتحدة، وذلك بعد فوز جو بايدن بانتخابات الرئاسة الأمريكية.وقال وزير الخارجية التشيكي، حسبما ذكر راديو "براغ الدولي"، اليوم الإثنين، إنه يعتقد أنه ينبغي إرجاء القرار حتى بداية العام المقبل، عندما تتولى الإدارة الأمريكية الجديدة مقاليد السلطة.وأعرب الوزير التشيكي عن اقتناعه بأن إدارة بايدن الجديدة، قد تسهم في تحسين العلاقات التجارية بين أوروبا والولايات المتحدة وفتح الطريق أمام اتفاقية تجارية جديدة، فضلا عن إدخال إصلاحات على منظمة التجارة العالمية.وكانت النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية الأمريكية أظهرت فوز بايدن بسباق الرئاسة بعد فوزه بولايتي بنسلفانيا ونيفادا، ليصل بذلك عدد مقاعد بايدن في المجمع الانتخابي الى 279 مقعدا في مقابل 214 مقعدا للمرشح الجمهوري دونالد ترامب.