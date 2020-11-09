ترامب يتوعد مجددا باللجوء الى القضاء لإعادة فرز الأصوات

توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مجددا باللجوء إلى القضاء لإعادة فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية، متهما الديمقراطيين بسرقة الانتخابات.وتساءل "ترامب" في تغريدة له حسبما أفادت قناة ( الحرة) الإخبارية،اليوم الاثنين، "منذ متى تقرر وسائل الإعلام غير المنصفة من سيكون الرئيس المقبل"، مصرا على أنه الفائز بالرئاسة، وأضاف أنه تعلم الكثير خلال الأسبوعين الماضيين.وكانت السيدة الأولى للولايات المتحدة ميلانيا ترامب، قد قالت في وقت سابق في تغريدة على موقع تويتر، إن "الشعب الأمريكي يستحق انتخابات نزيهة"، مؤكدة ضرورة احتساب كل صوت قانوني.