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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«إيداهو» الأمريكية تسجل 1403 حالات إصابة جديدة بكورونا

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 08:59 ص
كورونا في إيداهو
كورونا في إيداهو
أ.ش.أ
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أعلنت السلطات في ولاية "إيداهو" الأمريكية، تسجيل 1403 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، وهي الحصيلة اليومية الأعلى التي يتم تسجيلها منذ بدء انتشار الفيروس.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الإثنين، أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد، منذ بدء تفشي الوباء في هذه الولاية الواقعة في المنطقة الشمالية الغربية من الولايات المتحدة بلغت 72 ألفا و961 حالة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 686 حالة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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