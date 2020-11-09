إسرائيل تسجل 522 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة صحة الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، عن تسجيل 522 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات ال(24) الماضية، بينما تم الإبلاغ عن 322 حالة خطيرة.وذكرت الوزارة في بيانها الذي أوردته صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية على موقعها الالكتروني اليوم، أن الحالات النشطة ارتفعت إلى 8004 بينما هناك 138 حالة تم وضعها على أجهزة التنفس الصناعي.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو ( كوفيد-19 ) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.