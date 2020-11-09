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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

العلماء الأمريكيون يحذرون من تفشى فيروس قاتل جديد

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 08:00 ص
فيروس
فيروس
عبير سليم
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حذر علماء أمريكيون من الانتشار السريع لفيروس "نيباه" الخطير في مناطق بنجلاديش والهند المكتظة بالسكان.

وأوضح موقع Express، أن فيروس "نيباه" ينتقل عادة من الخفافيش إلى الإنسان عبر الفواكه غير المغسولة.

وأضاف: "لا يوجد دواء أو لقاح مضاد لفيروس نيباه الموجود في لعاب الخفافيش، لذلك تصل نسبة الوفيات بين المصابين به إلى 90%".

وتكمن خطورة هذا الفيروس، في اكتشافه حاليا في مناطق لا توجد فيها ثمار التي من خلالها ينتشر عادة في كل سنة، حسب مجلة فيستي رو.

وقال الدكتور جوناثان إبشتين، رئيس فريق البحث، إنه على الرغم من أن هذا الفيروس لا ينتقل بسهولة من شخص إلى آخر، إلا أن الخفافيش قد أصبحت تحمل سلالة جديدة من الفيروس أكثر عدوى.

وأضاف: "وقد تكون النتيجة تفشي مرض مميت على نطاق واسع".

وحذر العلماء من الاستهانة بخطورة هذا الفيروس، مشيرين إلى أن أعراض الإصابة به، مماثلة لأعراض مرض التهاب الدماغ الياباني والملاريا.

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