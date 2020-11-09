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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

وول ستريت جورنال: إقالة البيرق تزيد من عثرات الإقتصاد التركى

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 07:45 ص
وول ستريت
وول ستريت
أمينة ذكى
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اعتبرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية قرار تغيير القيادة الاقتصادية التركية في الوقت الحالي بمثابة تسريع في وتيرة انهيار الاقتصاد التركي، مستنكرة قرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في إقالة وزير الاقتصاد التركي وصهره بيرات البيرق في الوقت الذي تواجه فيه البلاد أزمة العملة التركية.

وأضافت الصحيفة الأمريكية أن قرار الإقالة يغذي ويدعم حالة عدم اليقين بشأن اتجاه اقتصاد السوق الناشئ التركي البالغ 740 مليار دولار.

يأتي هذا فيما أقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان محافظ البنك المركزي التركي، وأعلن وزير مالية البلاد استقالته، في تغيير مفاجئ في عطلة نهاية الأسبوع، وكان بيرات البيرق استقال في منشور على إنستغرام في ساعة متأخرة من أمس الأحد، بعد يوم من عزل أردوغان مراد أويسال من منصبه.

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