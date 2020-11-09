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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

الصين تطلق أول قمر صناعى فى العالم لاختبار اتصالات الجيل السادس

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 07:44 ص
قمر صناعى
قمر صناعى
عبير سليم
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أطلقت الصين أول قمر صناعي في العالم لاختبار اتصالات الجيل السادس 6G، والذي دخل إلى المدار مع 12 قمرا صناعيا تابعة لمركز تاييوان لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة شانشي الصينية، حسب "بي بي سي"، اليوم الإثنين.

والقمر الصناعي الجديد 6G هو واحد من 3 أقمار صناعية صينية تم إطلاقها بنجاح في المدار، إلى جانب 10 أقمار صناعية تجارية للاستشعار عن بعد، والتي طورتها شركة ساتيلوجيك الأرجنتينية Satellogic.

ويستخدم القمر الصناعي الجديد موجات "تيراهرتز" العالية التردد لتوفير سرعات نقل للبيانات أسرع عدة مرات من شبكات الجيل الخامس 5G الملليمترية.

والقمر الصناعي الصيني الجديد 6G هو أول اختبار تقني لتطبيق تردد تيراهرتز للاتصالات في الفضاء، ومن المتوقع أن تكون هذه التقنية أسرع بنحو 100 مرة من الجيل الخامس 5G.

ويحمل القمر الصناعي الجديد نظاما للاستشعار البصري عن بعد لرصد الكوارث وحرائق الغابات ومراقبة المياه والفيضانات، بالإضافة إلى توفير صور وبيانات من الأقمار الصناعية.

وتجدر الإشارة إلى أن صناعة الاتصالات السلكية واللاسلكية لا تزال بعيدة عن الاتفاق على مواصفات 6G، لذلك لا يوجد ضمان بأن التكنولوجيا التي يتم اختبارها ستصبح معيارًا.

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