دور العرض السينمائية البريطانية تكافح من أجل البقاء مع بدء الإغلاق بسبب كورونا

تصارع دور العرض البريطانية من أجل الحفاظ على إبقاء شعلة الأعمال السينمائية متقدة، مع بدء خطوات الإغلاق في المملكة المتحدة بسبب فيروس كورونا المستجد، ويتدافع موزعو الأفلام في الوقت الراهن، لإنقاذ خطط الإصدار، إذ توجهوا إلى منصات العروض الافتراضية.وأغلقت دور العرض السينمائية فى جميع أنحاء بريطانيا أبوابها، بدءا من أمس الأحد، إذ دخلت القيود الجديدة التي فرضها رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون حيز التنفيذ، ومع ذلك ما تزال بعض الأماكن في المملكة المتحدة مفتوحة خاصة في اسكتلندا، حيث إن نظام الإغلاق المتدرج قيد التشغيل.وقال "جيك جاريوك"، رئيس استراتيجية التوزيع فى شركة "كروزون" المتخصصة في صناعة السينما: " الموزعون المستقلون يمكن أن يكونوا أكثر ذكاءً، لقد أدركنا منذ بداية الوباء أنه يتعين علينا التحلي بالمرونة مع العروض".