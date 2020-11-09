إصابات كورونا فى ألمانيا ترتفع لـ 671868

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الإثنين، ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 671868 حالة بعد تسجيل 13363 حالة جديدة.وأضافت أن العدد الإجمالي للوفيات زاد إلى 11352 بعد تسجيل 63 حالة جديدة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد-19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة «ووهان» الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.