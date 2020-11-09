رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 09 نوفمبر 2020 الموافق 23 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

45903 إصابات جديدة بكورونا فى الهند

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 07:26 ص
كورونا فى الهند
كورونا فى الهند
أ.ش.أ
طباعة
سجلت الهند 45 ألفًا و903 إصابات جديدة بفيروس كورونا «كوفيد-19» خلال 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي المصابين إلى 8 ملايين و553 ألفًا و657 شخصًا.

وذكرت وزارة الصحة - وفق ما أوردته صحيفة «تايمز أوف إنديا» الهندية، اليوم الإثنين - أنه تم تسجيل أيضًا 490 حالة وفاة جديدة؛ ليصل إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 126 ألفًا و611 حالة وفاة.

ووفقًا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة في الهند حاليًا 509 آلاف و673 شخصًا، فيما وصل عدد المتعافين إلى 7 ملايين و917 ألفًا و373 شخصًا.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد-19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد إصابة فايق عزب به.. ما هو مرض المارسا القاتل؟

شقيق طالبة أسوان المقتولة: «القاتل اتقدملها 3 مرات واترفض»

السيسى يوجه بالبدء في تفعيل مبادرات بمليار جنيه فى مجال الحماية الاجتماعية

بلومبرج تكشف أسباب الإطاحة بترامب من الرئاسة الأمريكية

الصور

image description

غلق لجان الاقتراع وبدء الفرز بدمياط

image description

افتتاح مؤتمر «التنمية والبيئة» بمشاركة جامعة غزة في أسيوط

image description

إقبال كثيف على لجان انتخابات النواب بدائرة الحسينية والجمالية

image description

إقبال كثيف من الناخبين على لجنة قصر الدوبارة بقصر النيل

image description

محافظ بني سويف يتابع تنفيذ حملة التطعيم ضد الطُفيليات (صور)

الأكثر قراءة

بعد إصابة فايق عزب به.. ما هو مرض المارسا القاتل؟

«افتتح كشك سجائر».. حكاية الفتوة الذى أنهت حياته راقصة فى شارع عماد الدين

تنبيه مهم من التعليم لطلاب الثانوية العامة بشأن «التابلت»

محمد الباز: «مصر ميفرقش معاها مين رئيس أمريكا.. وبايدن سيطيح بأردوغان»

إنفوجراف

image description

إنفوجراف.. نجوم «كورونا» ما بعد «الجونة»

image description

إنفوجراف.. شروط التقديم لمسابقة ملكة جمال الأناقة

image description

شروط ترخيص شركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة (انفواجراف)

image description

حروقة.. تفاصيل قضية «طفل المرور المدلل» (إنفوجراف)

نجم الساعة

أحمد زاهر: لن أقدم «فتحى البرنس» فى عمل مستقل.. و«مبحبش أقلد حتى نفسى»

منوعات

دراسة تكشف كيفية انتشار كورونا وسط التجمعات

دراسة: شاى«أياهواسكا» يحفز تكوين خلايا عصبية جديدة

مواعيد القطارات اليوم الإثنين 9-11-2020

بسبب كورونا.. نقابة الأطباء الإيطالية تدعو لفرض إغلاق شامل

أيام زمان

«مقابل 18 ألف دولار».. حكاية عرض سينمائي على الملك فاروق للخروج من أزمة مالية

«حافية القدمين والتقليد ملوش رجلين».. أسرار من حياة الراقصة سامية جمال

حكاية الحرب بين الألمان والإنجليز على كوكب الشرق وموسيقار الأجيال

«60 سيجارة يوميًا».. حكاية صالح سليم مع التدخين

مقالات الرأي
عمرو خالد
«الوهاب».. يعطى بلا مقابل ويمنح بلا عوض
د. منى حلمى
ما هذه المجتمعات التى تختصر شرف المرأة فى «غُرزة» تُرقع؟
ماجد حبته
الرئيس الأمريكى المحتمل
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
مئة فرحة بالشوباشي.. تحت قبة البرلمان!
المزيد

الثقافة

الانتهاء من ديكور «فى صحبة الهادى الأمين» بالبالون

فرقة عبدالحليم نويرة تشارك فى مهرجان الموسيقى العربية بالإسكندرية

هيثم والي نافل: المستقبل موجود لكننا غالبًا ما نصله متأخرين (حوار)

منها «رفقاء الليل» للعرّاب.. أحدث أعمال صدرت بعد رحيل مؤلفيها