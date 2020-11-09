ارتفاع وفيات كورونا فى المكسيك لـ95.027

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية عن ارتفاع حصيلة الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد إلى 95 ألفا و27 حالة.وذكرت شبكة (سي إن إن) الأمريكية، اليوم الإثنين، أن حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد منذ بدء تفشي الوباء بلغت 967 ألفا و825 حالة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.