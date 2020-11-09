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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

اليوم.. انطلاق أعمال منتدى الحوار الليبى- الليبى بتونس

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 06:58 ص
الحوار الليبى بتونس
الحوار الليبى بتونس
عبير سليم
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ينطلق صباح اليوم الإثنين اجتماعات منتدى الحوار السياسي الليبي- الليبي، الذي ترعاه الأمم المتحدة، في العاصمة التونسية، بمشاركة 75 ليبيا يمثلون الأطياف الليبية وتنوعها.

وتسعى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لإنجاح منتدى الحوار السياسي بانتخاب سلطة تنفيذية جديدة في البلاد تتولى إدارة البلاد لفترة انتقالية يتم خلالها الترتيب لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في البلاد.

وكان أعضاء المنتدى المشاركين قد تشاورا، الأحد، خلال الاجتماعات التحضيرية، حول أبرز الملفات المطروحة للنقاش خلال اجتماعهم الذي ينطلق اليوم بمشاركة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، وحضور الرئيس التونسي قيس سعيد الجلسة الافتتاحية حيث سيلقي كلمة.

وكان رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا عماد السائح، قد بحث في مداخلة مع المشاركين في لجنة الحوار في تونس، إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية ودستورية، وملفات التمويل الآمن والرقم الوطني، إضافة إلى أبرز التحديات التي تواجه المفوضية.

وأوصى السائح، بحسب بيان لمفوضية الانتخابات، بإشراك المفوضية في صياغة القوانين الانتخابية بما يوافق الأساليب الفنية لإنجاز الانتخابات، لافتا إلى أنه بسبب حجب التمويل عن المفوضية من حكومة الوفاق الوطني فإنها تحتاج إلى 90 يومًا لترتيب بيتها الداخلي.

وشدد على ضرورة إشراك المكونات في العملية الانتخابية، كما هو الحال في العملية الانتخابية البرلمانية السابقة.

من جهتها قالت ويليامز في مؤتمر صحفي عقدته مساء الأحد ضمن استعدادات انطلاق الحوار السياسي في تونس الذي سيستمر مدة 6 أيام، ما كُلفنا به هو بناء وإطلاق مسار ليبي- ليبي للسلام والمصالحة.

وأشارت إلى أنه من مخرجات برلين وقرار 2510 هو أن الاتفاق السياسي الليبي 2015 يجب أن يكون هو الإطار السياسي للنقاشات ومسار السلم الدائر الآن.

وتابعت، بالإضافة إلى الإطارات الأخرى مثل المبادئ التي تم الاتفاق عليها في باريس وباليرمو، يأتي هذا الملتقى استجابة للاحتياجات الليبية، ونحن نعرف أن الاحتياجات الليبية تتمثل في أن يكون مسار بناء السلام مسارًا شاملًا لجميع الأطراف بأن نخرج بفاعلية أكثر ونجاح أكثر فيما يتعلق بالمجلس الرئاسي وكذلك حكومة تمثل كل الليبيين وتكون على قدر من الفاعلية والنجاح والقدرة على بسط حكمها في ليبيا.

وتشهد ليبيا فوضى وأعمال عنف منذ سقوط نظام معمر القذافي في العام 2011، وسيطرة الميليشيات على طرابلس.

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