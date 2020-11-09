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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزيرة خارجية كوريا الجنوبية تصل واشنطن للاجتماع مع بومبيو وفريق بايدن

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 06:03 ص
بومبيو
بومبيو
وكالات
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وصلت وزيرة خارجية كوريا الجنوبية كانج كيونج- وها إلى واشنطن اليوم لإجراء محادثات مع وزير الخارجية الأمريكي في زيارة طغى عليها الآن فوز جو بايدن في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وقالت كانج للصحفيين بعد زيارة النصب التذكاري لقدامى المحاربين الكوريين إن من السابق لأوانه التنبؤ بكيفية تعامل الإدارة الأمريكية الجديدة مع قضايا محددة لكنها لم تتوقع عودة بايدن إلى سياسة الصبر الاستراتيجي التي انتهجها الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما تجاه كوريا الشمالية.

ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن كانج قولها "من التصريحات العلنية التي أدلى بها العديد من مساعدي بايدن لا أعتقد أنه ينوي العودة إلى الصبر الاستراتيجي الذي تم انتهاجه في الماضي".

"لا بد وأن يعتمد ذلك على التقدم والإنجازات المختلفة التي تحققت في السنوات الثلاث الماضية".

وقالت يونهاب إن كانج ستلتقي بمساعدي بايدن في مجال الشؤون الخارجية والأمن وتبحث التعاون خلال زيارتها الطويلة غير المعتادة للولايات المتحدة دون أن تذكر التفاصيل.

وجاءت زيارة كانج بناء على دعوة من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الذي ألغى زيارته المزمعة إلى سيول الشهر الماضي بعد أن ثبتت إصابة الرئيس دونالد ترامب بفيروس كورونا.

ويتضمن برنامج زيارتها الاجتماع مع بومبيو اليوم الإثنين لمناقشة تعزيز التحالف بين البلدين والقضايا المطروحة في شبه
الجزيرة الكورية.

وقالت إنها ستلتقي أيضًا بأعضاء في مجلس الشيوخ وباحثين.

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