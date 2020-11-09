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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أستراليا تدافع عن أهدافها للمناخ بعد تعهد بايدن بصفر انبعاثات بحلول 2050

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 06:00 ص
بايدن
بايدن
وكالات
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اضطر رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون اليوم الإثنين الدفاع مرة أخرى عن أهداف بلاده المناخية بعد إعلان فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وقال بايدن إن إدارته ستنضم مجددا إلى اتفاقية باريس للمناخ وستسعى إلى تحقيق هدف صفر انبعاثات كربونية بحلول عام 2050 - وهو التزام لم تلتزم به حكومة موريسون بعد.

وقال موريسون للصحفيين في كانبرا "أستراليا ستضع دائما سياساتها على أساس المصالح الوطنية ".

وتابع "إن الولايات المتحدة ستتخذ قراراتها على أساس مصالحها وقدراتها وكيفية هيكلة اقتصادها، وسنفعل الشيء ذاته".

وتلزم اتفاقية باريس، التي وقعت عليها أستراليا، جميع الدول الأعضاء بتحقيق صفر انبعاثات بدءا من وقت معين يقع ما بين عامي 2050 و2100، على الرغم من أن عددا متزايدا من الدول قد وضع الهدف في النصف الأول من القرن.

وتتعرض أستراليا لضغوط دولية متزايدة لتحديد هدف محدد طويل الأجل بعد أن حددت أكثر من 70 دولة، بما في ذلك شركائها التجاريين الرئيسيين اليابان وكوريا الجنوبية، هدفها لعام.2050

كما حث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الشهر الماضي موريسون على اتخاذ "إجراء جريء" بعد أن تعهد هو أيضا بتحقيق "الأهداف الطموحة".

وقال موريسون إنه "لا يوجد معيار واحد من الالتزامات يناسب الجميع"، ودافع عن موقف الحكومة لتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري إلى ما
بين -26 28 في المئة دون مستويات عام 2005 بحلول عام.2030

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