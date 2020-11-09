رئيس وزراء اليابان: نريد العمل مع بايدن لتعزيز التحالف بين البلدين

قال رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا، اليوم الإثنين، إنه يريد العمل مع الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن لتعزيز التحالف بين اليابان والولايات المتحدة وضمان السلام والازدهار في منطقة المحيطين الهندي والهادي.وقال سوجا أيضا للصحفيين، إنه لم يتم تحديد موعد لإجراء محادثات عبر الهاتف مع بايدن أو زيارة الولايات المتحدة ولكنه أضاف أنه يريد ترتيب ذلك في الوقت المناسب.