الصين تسجل 33 إصابة جديدة بكورونا

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الإثنين إن البر الرئيسي سجل 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الثامن من نوفمبر تشرين الثاني بزيادة عن 28 حالة تم تسجيلها في اليوم السابق.وأضافت اللجنة في بيان أن 32 من تلك الحالات الجديدة جاءت من الخارج.وكانت إحدى الحالات منقولة محليا وتم الإبلاغ عنها في تيانجين وهي لعامل في مخازن التبريد كان يتعامل مع لحوم الخنازير المجمدة الواردة من ألمانيا.وذكرت اللجنة أيضا أن حالات الإصابة الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض تراجعت إلى تسع حالات بعد أن كانت 36 حالة في اليوم السابق.وقالت اللجنة إن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البر الرئيسي بكوفيد-19 يبلغ الآن 86245 حالة بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.