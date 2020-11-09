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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بايدن يعلن عن فريقه لمواجهة وباء كورونا.. اليوم

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 04:48 ص
بايدن
بايدن
وكالات
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أكد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، إنه سيقوم بتشكيل مجموعة عمل من 12 عضوا صباح اليوم الإثنين لوضع تصور للتعامل بفعالية مع فيروس كورونا، في أول خطوة نحو الوفاء بأكبر وعود حملته الانتخابية المتمثل في الاستجابة بشكل فعال للجائحة التي أصابت الملايين وأضرت بالاقتصاد الأمريكي.

وذكر بايدن: "لن أدخر جهدا أو أي التزام لتحقيق نجاح ملحوظ بشأن هذه الجائحة"، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء مساء أمس الأحد.

وأشار إلى أن جهود الاستجابة للجائحة ستُبنى على العلم. وسيقود مجموعة المهام الخاصة، الجراح العام السابق فيفيك مورثي، ومفوض إدارة الغذاء والدواء السابق ديفيد كيسلر، بحسب ما نقلته بلومبرج عن مديرة حملة بايدن، كيت بيدنجفيلد.

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