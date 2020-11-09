القبض على 5 أشخاص فى خصومة ثأرية بفرشوط

ألقت الأجهزة الأمنية بقنا القبض على 5 أشخاص عقب السيطرة على اشتباكات بين عائلتين من أطراف خصومات ثأرية بمركز فرشوط شمالي محافظة قنا، دون وقوع إصابات.البداية بتلقي اللواء محمد أبو المجد مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة فرشوط شمالي المحافظة، يفيد تجدد خصومة ثأرية بين عائلتين بعزبة القعامزة التابعة لمركز فرشوط شمال محافظة قنا، وتمكنت الأجهزة الأمنية برئاسة اللواء محمد ياسر مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، من ضبط أطراف المشاجرة، والسيطرة على الاشتباكات نتيجة خلافات ثأرية، تم تحرير محضر بالواقعة.ودفعت أجهزة الأمن بتشكيلات أمنية من قوات الأمن المركزى لمنع تجدد الخصومة بين الطرفين.