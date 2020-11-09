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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مريض نفسى يقتل ابن عمه بسلاح أبيض ويفر هاربا فى قنا

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 02:33 ص
جثة
جثة
قنا: إسلام البكري
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لقى شاب مصرعه، اليوم الإثنين، إثر قيام ابن عمه، مريض نفسي، بطعنه بسكين بمركز أبوتشت في محافظة قنا.

تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، بلاغا من مركز شرطة أبوتشت شمالي محافظة قنا بمقتل أحمد حمد الله أحمد، 28 عاما، بعد إصابته بسلاح أبيض، بطعنات في الجسد.

وكشفت تحريات المقدم أحمد عبدالحق، وكيل فرع البحث الجنائي بمديرية الامن لقطاع الشمال، أن وراء الواقعة نجل عم المجني عليه، وتبين أنه يعاني من حالة نفسية وقام بطعن المجني عليه وفر هاربا.

وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لضبط المتهم، وتم نقل الجثة إلى مستشفى نجع حمادي العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

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