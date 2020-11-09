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عالم

بعد إصابته بكورونا.. الرئيس الجزائرى يوجه رسالة شكر لشعبه

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 02:03 ص
تبون
تبون
وكالات
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أعرب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عن شكره لأبناء شعبه، قائلا: "عرفانا لاهتمامهم بوضعه الصحي والتفافهم حوله" بعد الإعلان عن إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأفاد بيان للرئاسة الجزائرية بأن تبون "يقدّر عاليا دعوات الشعب له بالشفاء وتمنيات الاطمئنان الصادقة النابعة من أصالة ونبل المواطنين".

وأضاف البيان أن "الرئيس الذي ينتظر عودته إلى أرض الوطن، يطمئن بأن وضعه الصحي في تحسن، متضرعا للمولى عز وجل أن يعافي المصابين بفيروس كورونا المستجد، ويرحم المتوفين ويلهم ذويهم جميل الصبر والسلوان".

كما أعرب عن امتنانه "على برقيات الشفاء والاطمئنان الواردة من ملوك ورؤساء الدول والحكومات، وكذا الهيئات والمنظمات الدولية، شاكرا لهم اهتمامهم وصدق مشاعرهم، سائلا المولى عز وجل أن ينعم عليهم بدوام الصحة وتمام العافية".

وكانت الرئاسة الجزائرية أعلنت في 3 نوفمبر إصابة تبون بفيروس كورونا.

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