أكثر من 10 آلاف إصابة جديدة بكورونا فى البرازيل

أعلنت السلطات الصحية في البرازيل، أن إجمالي الإصابات بكورونا بلغ 5 ملايين و664115 حالة، وذلك بتسجيل 10554 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.وأشارت الوزارة إلى ارتفاع إجمالي الوفيات ليبلغ 162286 حالة.وتحتل البرازيل المرتبة الثالثة بعد الولايات المتحدة والهند من حيث عدد المصابين، والثانية بعد الولايات المتحدة من ناحية الوفيات بفيروس كورونا.