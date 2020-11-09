6 إصابات جديدة بكورونا فى موريتانيا

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، وشفاء 6 أشخاص.وذكرت الإذاعة الموريتانية، مساء الأحد، نقلا عن بيان للوزارة، أنها توصلت لهذه النتيجة بعد إجراء 221 فحصا ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد حتى الآن إلى 7814 حالة، منها 7479 حالة شفاء، و165 وفاة.