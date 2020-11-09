أرمينيا: إسقاط طائرتين أذربيجانيتين بدون طيار

أعلنت شوشان ستيبانيان الناطقة باسم وزارة الدفاع الأرمنية، عن إسقاط طائرتين بلا طيار أذربيجانيتين ليصبح إجمالي الطائرات التي يخسرها الجانب الأذري فوق قره باغ 4 طائرات في 24 ساعة.وكتبت ستيبانيان على فيسبوك: "تمكنت وحدات الدفاع الجوي التابعة لجيش دفاع قره باغ في حوالي الساعة 19.30 من إسقاط طائرتين بدون طيار تابعتين للجيش الأذربيجاني في الجزء الشمالي الغربي من ستيباناكيرت" عاصمة قره باغ.وأضافت: "في الاتجاه الجنوبي الشرقي شوهد رتل للعدو وتم قصفه، ونتيجة لذلك تكبد العدو خسائر فادحة في القوى البشرية والمعدات".