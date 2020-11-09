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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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منها اضطرابات النوم.. أعراض تكشف عن خلل بالجهاز الهضمى

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 06:21 ص
النوم
النوم
وكالات
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كشف موقع "هيلث لاين" عن 5 أعراض تدل على أن الأمعاء والجهاز الهضمي لا يعملان بشكل سليم في جسم الإنسان.

وجاءت العلامات التي نشرها الموقع في تقرير له كالتالي:

اضطراب المعدة:

وهذه الاضطراب قد يتمثل في الشعور بالغازات، والانتفاخ، والإمساك، والإسهال وصعوبة التخلص من الفضلات.

اتباع نظام غذائي عالي السكر:

يمكن لنظام غذائي غني بالأطعمة المصنعة والسكريات المضافة أن يقلل من كمية البكتيريا الجيدة في أمعائك، الأمر الذي يصيبها بخلل في العمل.

تغييرات غير مقصودة في الوزن:

قد يكون اكتساب الوزن أو فقدانه دون إجراء تغييرات على نظامك الغذائي أو عادات ممارسة الرياضة علامة على وجود خلل في القناة الهضمية.

اضطرابات النوم أو التعب المستمر:

قد تساهم القناة الهضمية غير الصحية في اضطرابات النوم مثل الأرق وبالتالي تؤدي إلى التعب المزمن.

تهييج الجلد:

قد تكون الأمراض الجلدية مثل الأكزيما مرتبطة بتلف الأمعاء، وقد يؤدي التهاب الأمعاء الناتج عن سوء التغذية إلى زيادة "تسرب" بعض البروتينات إلى الجسم، والتي بدورها يمكن أن تهيج الجلد.

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