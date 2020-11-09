منها اضطرابات النوم.. أعراض تكشف عن خلل بالجهاز الهضمى

اضطراب المعدة:

اتباع نظام غذائي عالي السكر:

تغييرات غير مقصودة في الوزن:

اضطرابات النوم أو التعب المستمر:

تهييج الجلد:

كشف موقع "هيلث لاين" عن 5 أعراض تدل على أن الأمعاء والجهاز الهضمي لا يعملان بشكل سليم في جسم الإنسان.وجاءت العلامات التي نشرها الموقع في تقرير له كالتالي:وهذه الاضطراب قد يتمثل في الشعور بالغازات، والانتفاخ، والإمساك، والإسهال وصعوبة التخلص من الفضلات.يمكن لنظام غذائي غني بالأطعمة المصنعة والسكريات المضافة أن يقلل من كمية البكتيريا الجيدة في أمعائك، الأمر الذي يصيبها بخلل في العمل.قد يكون اكتساب الوزن أو فقدانه دون إجراء تغييرات على نظامك الغذائي أو عادات ممارسة الرياضة علامة على وجود خلل في القناة الهضمية.قد تساهم القناة الهضمية غير الصحية في اضطرابات النوم مثل الأرق وبالتالي تؤدي إلى التعب المزمن.قد تكون الأمراض الجلدية مثل الأكزيما مرتبطة بتلف الأمعاء، وقد يؤدي التهاب الأمعاء الناتج عن سوء التغذية إلى زيادة "تسرب" بعض البروتينات إلى الجسم، والتي بدورها يمكن أن تهيج الجلد.