إصابات كورونا فى إفريقيا تتخطى 1.87 مليون

ذكر المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن إجمالي إصابات مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في إفريقيا وصل إلى 1870348 مع وصول عدد الوفيات إلى 44849.وأوضح المركز أن إجمالي حالات الشفاء من مرض (كوفيد-19) عبر القارة الإفريقية وصل إلى 1577213 حتى الآن.وأظهرت البيانات أن أكثر الدول المتضررة من المرض فيما يخص عدد الإصابات الإيجابية، هي جنوب إفريقيا والمغرب ومصر وإثيوبيا ونيجيريا.