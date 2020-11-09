إصابات كورونا فى إفريقيا تتخطى 1.87 مليون
الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 01:09 ص
وكالاتطباعة
ذكر المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن إجمالي إصابات مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في إفريقيا وصل إلى 1870348 مع وصول عدد الوفيات إلى 44849.
وأوضح المركز أن إجمالي حالات الشفاء من مرض (كوفيد-19) عبر القارة الإفريقية وصل إلى 1577213 حتى الآن.
وأظهرت البيانات أن أكثر الدول المتضررة من المرض فيما يخص عدد الإصابات الإيجابية، هي جنوب إفريقيا والمغرب ومصر وإثيوبيا ونيجيريا.
وأوضح المركز أن إجمالي حالات الشفاء من مرض (كوفيد-19) عبر القارة الإفريقية وصل إلى 1577213 حتى الآن.
وأظهرت البيانات أن أكثر الدول المتضررة من المرض فيما يخص عدد الإصابات الإيجابية، هي جنوب إفريقيا والمغرب ومصر وإثيوبيا ونيجيريا.