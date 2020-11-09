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مصر

نصائح هامة من «أولياء أمور مصر» للطلاب قبل فصل الشتاء

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 01:06 ص
الشتاء
الشتاء
نورهان عبدالرحمن
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ناشدت داليا الحزاوي، مؤسسة ائتلاف أولياء أمور مصر، بضرورة منع الأبناء من الخروج في المطر إلا للضرورة القصوى وعند الاضطرار للنزول، مشددة على ضرورة فتح النوافذ قبل النزول حتي يتعود الابن علي درجة الحرارة الخارجية، والاهتمام بارتداء ملابس مناسبة.

وأشارت، خلال بيان لها، اليوم الأحد الموافق 8 نوفمبر 2020، إلي أنه يجب تجنب التواجد أسفل اللوحات الإعلانية أو بجانب أعمدة الإنارة أو أكشاك الكهرباء أو أسفل البلكونات القديمة، مع الاهتمام بالغذاء الصحي الغني، فالفيتامينات والمعادن خصوصًا فيتامين سي، وأيضا شرب المشروبات الدافئة مثل الينسون لتدفئة الجسم.

ونصحت «الحزاوي» بضرورة الاهتمام بالعسل الأبيض لرفع المناعة، موجهه الشكر للمرونة المتاحة للمحافظين لإعطاء إجازات للمدارس والجامعات في حالة الطقس السيىء، وفقًا بلتقارير التي تتلقاها من الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

جدير بالذكر، أن بعض محافظات الجمهورية تشهد حالة من الطقس المتقلب وسقوط غزير للأمطار، ومنحت بعض هذه المحافظات مثل «الأسكندرية_مرسي مطروح_البحيرة _دمياط» إجازة لطلابها اليوم من المدارس والجامعات، يأتي ذلك حفاظًا علي سلامتهم.

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