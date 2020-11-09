بعد إصابة فايق عزب به.. ما هو مرض المارسا القاتل؟

- ما هو المارسا؟

- كيف يمكن نقل العدوى بتلك الجراثيم؟

- ما هي أعراض الإصابة بالمارسا؟

- ما هي مضاعفات ذلك المرض؟

- ما طرق الوقاية من الإصابة بذلك المرض؟

كشف الناقد الفني مجدي الطيب عن إصابة الفنان فايق عزب بفيروس نادر يدعى "مارسا" قد دخل على إثره إلى غرفة الرعاية المركزة بمستشفى العجوزة، ولكن ما هو فيروس مارسا النادر وهل يختلف عن فيروس كورونا المستجد، يتحدث اليوم لـ"الدستور" الدكتور صبري شاكر اخصائي الأمراض الفيروسية والمناعية عن فيروس مارسا النادر وكيفية الإصابة به والوقاية منه.يعتبر المارسا نوع من الجراثيم التي لا تستجيب للعلاج بالمضادات الحيوية، ولكن مع التقدم الطبي تم إثبات بعض أنواع المضادات الحيوية التي تساعد في علاجها، انتشر عام 2007 وتسبب في الرعب الشديد لأنه تسبب في وفاة آلاف الأشخاص وقتها.عند دخول الأشخاص إلى المستشفى أو وحدات العلاجات المختلفة، كمراكز الغسيل الكلوي أو وحدات رعاية القلب تتم العدوى بتلك الجراثيم في حالة كانت تلك الوحدات أو الرعايات غير مطهرة.هناك العديد من الأعراض التي تظهر علة المصابين بالمارسا، وهي:- الإصابة بعدوى على سطح الجلد يصاحبها ألم شديد وتورم وأحمرار وتكون مليئة بالصديد.- ارتفاع في درجة حرارة الجسم.- خراج يجب علاجه عن طريق الجراحة وإلا يتعرض الشخص للخطر وتتسبب في حدوث مشاكل في القلب والرئة نتيجة لتراكم الصديد في الجسم.هناك العديد من المضاعفات الصحية التي يصاب بها الشخص المصاب بمارسا، وهي:- حدوث مشاكل في مجرى الدم.- حدوث العديد من المشاكل الصحية على الرئة.- ضعف عضلة القلب.- حدوث مشاكل في العظام والمفاصل.الأشخاص المصابون بمارسا يتم وضعهم في الحجر الصحي تجنبا لإصابة أي أشخاص آخرين أو انتشار العدوى وطرق الوقاية هي نفس طرق الوقاية من فيروس كورونا المستجد:- ارتداء ملابس واقية.- غسل اليدين جيدا بالماء والصابون.- تعقيم الأسطح.- غسل الملابس عند التعامل مع شخص مصاب.يذكر أن الطيب نشر صورة لـ"عزب" عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وعلق عليها قائلا: "يعيشون بيننا فلا تتجاهلوا تاريخهم وتذكروا ما قدموه لنا فايق عزب الجميل وأنا في غرفة العناية التي أرقد فيها بمستشفى العجوزة، إحدى مستشفيات العزل الحكومي للمصابين بفيروس كورونا، فوجئت بأن الفنان القدير فايق عزب يرقد على بعد خطوات مني، وبسؤالي عما إذ كان مصابا بالكورونا علمت في مفاجأة لم تخطر لي على بال أنه مصاب بمرض اسمه (مارسا)، وبتحققي من هذا المرض الغريب، علمت أنه نوع من الجراثيم التي لا تستجيب للعلاج بالمضادات الحيوية، ومع التقدم الطبي تم إثبات بعض أنواع المضادات الحيوية التي تساعد في علاجها".وتابع: "في الغالب يتم انتقال العدوى البكتيرية بمرض مارسا عند دخول الأشخاص إلى المستشفى أو وحدات العلاجات المختلفة، كمراكز الغسيل الكلوي أو وحدات القلب، أما أعراض الإصابة بمرض مارسا فمنها: الإصابة بعدوى على سطح الجلد، ويصاحبها ألم شديد، وتورم وإحمرار، ومليئة بالصديد، ويصاحبها ارتفاع في درجة حرارة الجسم، ويمكن أن تتحول هذه البكتريا المتواجدة على الجلد إلى خراج يجب علاجه عن طريق الجراحة، وإلا يتعرض الشخص للخطر وتتسبب في حدوث مشاكل في القلب والرئة نتيجة لتراكم الصديد في الجسم".أما مضاعفات الإصابة بمرض مارسا فتتمثل في حدوث مشاكل في مجرى الدم، حدوث العديد من المشاكل الصحية على الرئة، ضعف في القلب، وحدوث مشاكل في العظام والمفاصل، أما طرق الوقاية من الإصابة بمرض مارسا فتتم عن طريق: وضع الأشخاص المصابين بالمرض في الحجر الصحي؛ تجنبا لإصابة الآخرين أو انتشار العدوى، ارتداء ملابس واقية، غسيل اليدين جيدا بالماء والصابون، تعقيم الأسطح الملوثة، وغسيل الملابس عند التعامل مع شخص مصاب، وكما نرى فإن طرق الوقاية من مرض مارسا تتشابه تقريبا مع طرق الوقاية من مرض فيروس كورونا شفاك الله وعافاك فناننا القدير لتعود وتجلجل بصوتك المميز وأدائك التمثيلي العملاق".