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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

59 إصابة جديدة بكورونا فى نيجيريا

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 01:52 ص
كورونا فى نيجيريا
كورونا فى نيجيريا
وكالات
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سجّلت نيجيريا 59 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة النيجيرية، أنّ إجمالي عدد الإصابات بلغ 63 ألفًا و790 إصابة، فيما استقر إجمالي حالات الوفاة عند ألف و155 حالة وفاة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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