وائل جسار يتألق فى حفله بمهرجان الموسيقى العربية (صور)

تألق النجم اللبناني وائل جسار خلال حفله الغنائي الذي أحياه، مساء أمس الأحد، على خشبة مسرح النافورة الجديد بدار الأوبرا المصرية ضمن فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في دورته التاسعة والعشرون.وقدم وائل جسار خلال الحفل عدد كبير من أغنياته الشهيرة من أجمل أغنيات مشواره الغنائي، وهم: "بحبك يامصر، وغريبة الناس، بتوحشيني، موجوع، مشيت خلاص، ماتغيبش ثواني، نخبي ليه، خليني ذكرى، نهاية واحدة، نسم علينا الهوى" وغيرها.وافتتحت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، يوم الأحد الماضي فعاليات المهرجان الذي يقام في الفترة من 1 - 10 نوفمبر، على مسارح الأوبرا المختلفة بالقاهرة "النافورة، الصغير، الجمهورية، معهد الموسيقى العربية" وأوبرا الإسكندرية ودمنهور، مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية، وقياس درجة الحرارة، وارتداء الكمامات حفاظًا على صحة الجمهور، وكذلك التباعد بين الكراسي وبعضها بمسافات معقولة يمينًا ويسارًا وللأمام والخلف حتى خشبة المسرح كبيرة بحيث يكون هناك تباعد بين العازفين.