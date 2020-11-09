بسبب كورونا.. نقابة الأطباء الإيطالية تدعو لفرض إغلاق شامل

حذر رئيس نقابة الأطباء الإيطالية اليوم، من أن إيطاليا تحتاج إلى إغلاق على مستوى البلاد لاحتواء جائحة فيروس كورونا المتفاقمة.ونقلت الرابطة على صفحتها على موقع "فيسبوك"، قول رئيسها فيليبو أنيلي لمحطة إذاعة راي الحكومية: "تدعو نقابة الأطباء إلى إغلاق تام في جميع أنحاء البلاد".وقال أنيلي بشكل منفصل لوكالة أنباء أنسا الإيطالية: "بالنظر إلى أرقام هذا الأسبوع على أنها اتجاه، وإذا توقعناها في المستقبل، دون أي زيادات أخرى، فإن الوضع سيكون مأساويا خلال شهر".وسجلت إيطاليا أمس الأحد 32 ألفا و616 إصابة جديدة.وقفز عدد الإصابات الإجمالي إلى 935 ألفا و104 حالات، بينما تم تسجيل 331 وفاة إضافية ليرتفع الإجمالي إلى 41 ألفا و394 وفاة.وفي وقت سابق، قرر إقليم جنوب تيرول الإيطالي، وهي مقاطعة ذاتية الحكم يتحدث سكانها الألمانية وتقع بالقرب من النمسا وتعرف أيضا باسم بولسانو، تمديد إجراءات الإغلاق، الأحد في جميع أراضيها، في محاولة لاحتواء أزمة فيروس كورونا.