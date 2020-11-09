رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 09 نوفمبر 2020 الموافق 23 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

بسبب كورونا.. نقابة الأطباء الإيطالية تدعو لفرض إغلاق شامل

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 04:02 ص
كورونا في ايطاليا
كورونا في ايطاليا
وكالات
طباعة
حذر رئيس نقابة الأطباء الإيطالية اليوم، من أن إيطاليا تحتاج إلى إغلاق على مستوى البلاد لاحتواء جائحة فيروس كورونا المتفاقمة.

ونقلت الرابطة على صفحتها على موقع "فيسبوك"، قول رئيسها فيليبو أنيلي لمحطة إذاعة راي الحكومية: "تدعو نقابة الأطباء إلى إغلاق تام في جميع أنحاء البلاد".

وقال أنيلي بشكل منفصل لوكالة أنباء أنسا الإيطالية: "بالنظر إلى أرقام هذا الأسبوع على أنها اتجاه، وإذا توقعناها في المستقبل، دون أي زيادات أخرى، فإن الوضع سيكون مأساويا خلال شهر".

وسجلت إيطاليا أمس الأحد 32 ألفا و616 إصابة جديدة.

وقفز عدد الإصابات الإجمالي إلى 935 ألفا و104 حالات، بينما تم تسجيل 331 وفاة إضافية ليرتفع الإجمالي إلى 41 ألفا و394 وفاة.

وفي وقت سابق، قرر إقليم جنوب تيرول الإيطالي، وهي مقاطعة ذاتية الحكم يتحدث سكانها الألمانية وتقع بالقرب من النمسا وتعرف أيضا باسم بولسانو، تمديد إجراءات الإغلاق، الأحد في جميع أراضيها، في محاولة لاحتواء أزمة فيروس كورونا.

موضوعات متعلقة

الإعدام لربة منزل قتلت نجل زوجها والمشدد 15 عامًا للأب

محمد الباز: «مصر ميفرقش معاها مين رئيس أمريكا.. وبايدن سيطيح بأردوغان»

غرام وخيانة زوجية.. كشف لغز جريمة أبوتشت فى قنا

تنبيه مهم من التعليم لطلاب الثانوية العامة بشأن «التابلت»

الصور

image description

غلق لجان الاقتراع وبدء الفرز بدمياط

image description

افتتاح مؤتمر «التنمية والبيئة» بمشاركة جامعة غزة في أسيوط

image description

إقبال كثيف على لجان انتخابات النواب بدائرة الحسينية والجمالية

image description

إقبال كثيف من الناخبين على لجنة قصر الدوبارة بقصر النيل

image description

محافظ بني سويف يتابع تنفيذ حملة التطعيم ضد الطُفيليات (صور)

الأكثر قراءة

«افتتح كشك سجائر».. حكاية الفتوة الذى أنهت حياته راقصة فى شارع عماد الدين

محمد الباز: «مصر ميفرقش معاها مين رئيس أمريكا.. وبايدن سيطيح بأردوغان»

تنبيه مهم من التعليم لطلاب الثانوية العامة بشأن «التابلت»

«الوطنية للانتخابات» تصرف مكافأة لأسرة موظف توفى في لجنة بميت غمر

إنفوجراف

image description

إنفوجراف.. نجوم «كورونا» ما بعد «الجونة»

image description

إنفوجراف.. شروط التقديم لمسابقة ملكة جمال الأناقة

image description

شروط ترخيص شركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة (انفواجراف)

image description

حروقة.. تفاصيل قضية «طفل المرور المدلل» (إنفوجراف)

نجم الساعة

أحمد زاهر: لن أقدم «فتحى البرنس» فى عمل مستقل.. و«مبحبش أقلد حتى نفسى»

منوعات

مواعيد القطارات اليوم الإثنين 9-11-2020

بسبب كورونا.. نقابة الأطباء الإيطالية تدعو لفرض إغلاق شامل

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم الإثنين 9-11-2020

سينوفارم الدوائية: لا إصابة بين ممن تلقوا اللقاح الصينى

أيام زمان

«مقابل 18 ألف دولار».. حكاية عرض سينمائي على الملك فاروق للخروج من أزمة مالية

«حافية القدمين والتقليد ملوش رجلين».. أسرار من حياة الراقصة سامية جمال

حكاية الحرب بين الألمان والإنجليز على كوكب الشرق وموسيقار الأجيال

«60 سيجارة يوميًا».. حكاية صالح سليم مع التدخين

مقالات الرأي
عمرو خالد
«الوهاب».. يعطى بلا مقابل ويمنح بلا عوض
د. منى حلمى
ما هذه المجتمعات التى تختصر شرف المرأة فى «غُرزة» تُرقع؟
ماجد حبته
الرئيس الأمريكى المحتمل
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
مئة فرحة بالشوباشي.. تحت قبة البرلمان!
المزيد

الثقافة

فرقة عبدالحليم نويرة تشارك فى مهرجان الموسيقى العربية بالإسكندرية

هيثم والي نافل: المستقبل موجود لكننا غالبًا ما نصله متأخرين (حوار)

منها «رفقاء الليل» للعرّاب.. أحدث أعمال صدرت بعد رحيل مؤلفيها

مائدة مستديرة لمناقشة قصة «الدائرة الحائرة» بمكتبة القاهرة الكبرى