الغنوشى يتراجع عن الترشح لرئاسة حركة النهضة

أعلن رئيس حركة النهضة الإسلاميّة، راشد الغنوشي، أنه لا ينوي الترشح لرئاسة "النهضة" مجدّدا، وذلك في أعقاب تصاعد الدعوات الموجهة إليه من داخل النهضة بضرورة احترام التداول القيادي.وقال الغنوّشي، في حديث تلفزيوني، بثته القناة الوطنية الأولى (التلفزيون الرسمي)، مساء الأحد، معلّقا على الدعوات التي أطلقها معارضوه داخل حركة "النهضة"، لعدم ترشحه للمؤتمر المقبل للحركة، إنه لا ينوي حتّى الآن الترشّح لا لرئاسة النهضة، ولا لرئاسة الجمهورية، التي مازال الوقت باكرا بشأن انتخاباتها.وتابع الغنوشي: "لم أدع إلى تأجيل المؤتمر، وأنا من المتمسكين بعقده في موعده، والمنتمون إلى حركة النهضة يمارسون حرية التعبير في كل الآراء التي يعبرون عنها، وهم ليسوا نسخا متطابقة، وهذه الاختلافات نعيشها دائما، لكنّ الجديد فيها خروجها إلى الإعلام، وهذا ما يؤلمني".واعتبر الغنوشي أن إدارة خلافات حركة النهضة في وسائل الإعلام، تؤشر على محاولة استقواء البعض من قيادات الحزب، ضد قيادات أخرى، حسب قوله.ويشار إلى أن الفصل 31 من النظام الأساسي لحركة النهضة، يمنع الرئيس من الترشح لأكثر من دورتين، وهو الفصل الذي ترفض مجموعة المائة تعديله.