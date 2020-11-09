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عالم

المبعوثة الأممية إلى ليبيا تبدى تفاؤلها بعد محادثات بين طرفى النزاع

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 12:39 ص
الأمم المتّحدة
الأمم المتّحدة
وكالات
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أبدت رئيسة بعثة الأمم المتّحدة للدعم في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، تفاؤلها بإمكان تحقيق نتائج إيجابية في المحادثات المرتقبة بين طرفي النزاع الذي تشهده البلاد والرامية إلى التحضير لإجراء انتخابات.

ويأتي الحوار الذي سيجرى بإشراف بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والمقرر أن يبدأ صباح اليوم الإثنين في العاصمة التونسية، بعد فترة هدوء نسبي دامت أشهرًا في البلاد الغارقة في الفوضى منذ عام 2011.

وقالت «وليامز»، للصحفيين في تونس: «إنها فرصة فريدة، لقد تم إحراز تقدّم كبير».

وترمي المحادثات السياسية التي تندرج في إطار عملية متعدّدة المسارات تشمل المفاوضات العسكرية والاقتصادية، إلى توحيد البلاد تحت سلطة حكومة واحدة، وتمهيد الطريق أمام إجراء انتخابات.

وتابعت «وليامز» أن: «الانتخابات يجب أن تكون الهدف النهائي»، داعية إلى «خارطة طريق واضحة» ترمي إلى إجراء انتخابات بأسرع وقت ممكن.

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