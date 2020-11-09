مقتل 11 شخصا فى هجوم بالقنابل على أبراج للجيش العراقى

قتل 11 شخصا بينهم جنود ومدنيين جراء هجوم بالقنابل اليدوية والأسلحة الخفيفة بالرضوانية غربي العاصمة العراقية بغداد.وقال مصدر أمني عراقي في تصريحات لقناة " السومرية نيوز" مساء الأحد، إن الحادث عبارة عن هجوم على برج أمني تابع للجيش العراقي وقوات الصحوة في منطقة الرضوانية.يأتي هذا في وقت كان قد أطلق فيه مسلحون مجهولون، النار على أحد أبراج المراقبة التابع إلى الجيش العراقي وقوات الصحوة في منطقة الرضوانية غربي العاصمة بغداد.