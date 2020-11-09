68 إصابة جديدة بكورونا و4 وفيات فى سوريا

أعلنت وزارة الصحة السورية، اليوم الأحد، تسجيل 68 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19" وشفاء 55 حالة ووفاة 4 جراء الإصابة بالفيروس.وأشارت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية (سانا) - إلى ارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة في سوريا حتى الآن إلى 6215، وحالات الشفاء إلى 2357 حالة، و317 وفاة.وسجلت أول إصابة بفيروس كورونا في سوريا في 22 من مارس الماضي لشخص قادم من خارج البلاد، في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في الـ 29 من الشهر ذاته.