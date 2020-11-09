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عالم

العراق: إغلاق جميع مخيمات النازحين فى البلاد 2021

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 02:59 ص
مخيمات النازحين
مخيمات النازحين
وكالات
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كشفت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، أمس الأحد، عن إغلاق جميع المخيمات في البلاد مطلع العام القادم عدا الموجودة في أقليم كردستان.

وقالت وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو، في تصريح صحفي، إن الوزارة أعدت خطة وطنية لإغلاق جميع المخيمات مطلع العام 2021، إذ أنه من المأمول أن يشهد العام المقبل اغلاقها في عموم البلاد عدا الموجودة في اقليم كردستان لتتم اعادة نحو مايقارب المليون ونصف المليون نازح إلى مناطق سكناهم الأصلية.

وأوضحت جابرو عن وجود تنسيق مع منظمة الهجرة الدولية لدعم فئات قامت الوزارة بإعمار منازلهم المهدمة جزئيا في المناطق المحررة فضلا عن تقديم مبالغ للأسر التي لايوجد لهم مأوى لكون منازلهم مهدمة بالكامل.

وأوضحت أن الوزارة ستغلق نهاية الشهر الجاري المخيمات الموجودة في كركوك وصلاح الدين وأحد مخيمات الأنبار ومخيم عامرية الفلوجة، منوهة عن وجود عودة طوعية لنازحي نينوى إلى مناطقهم الأصلية.

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