خبر سار من وزير التعليم لطلاب الدبلومة الأمريكية

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، عن خبر سار لأولياء أمور طلاب الدبلومة الأمريكية وامتحان الـest المؤهل للجامعات المصرية.وقال "شوقي"، في منشور له عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": قررت الوزارة "قصر رسوم التوثيق على محاولة واحدة فقط" وكذلك "إرسال النتيجة إلكترونيا للجامعات بالمجان".واستكمل الوزير عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": "إذا كنت قد دفعت رسوم التوثيق للامتحان القادم في ديسمبر 2020 فسوف تحتسب تجاه الحصول على الشهادة بعد إتمام المحاولات دون ضرورة الدفع مرة أخرى أو ممكن استخدام المبلغ المدفوع تجاه محاولة جديدة في المستقبل".