رويترز: أوبك ستفتقد ترامب

قال مصدر مقرب من منظمة أوبك، إن الدول الأعضاء الرئيسية في المنظمة، تخشى أن يخلق وصول بايدن إلى السلطة في الولايات المتحدة المشاكل لصناعة النفط.ووفقا لما أوردته وكالة "رويترز"، فقد اعترف ممثلو بعض الدول بأنهم "سيشعرون بالحنين لترامب"، لأنه كان مؤيدا للعديد من الاتفاقات المحددة بين المشاركين في سوق النفط والغاز.وأشار المصدر إلى أنه إذا أصبح بايدن رئيسا للولايات المتحدة، فهناك مخاطر من أن روسيا، التي وصفها بأنها "أخطر تهديد عالمي لواشنطن"، ستنسحب من أوبك + نكاية بواشنطن.ووفقا للخبراء، فإن هذه الخطوة المحتملة من قبل السلطات الروسية، ستعني في الواقع انهيار اتفاق خفض إنتاج النفط.ونقلت الوكالة عن المصدر قوله: "من المعروف أن ترامب هو الذي أسهم في انخراط موسكو في الصفقة".ووفقا الوكالة، يبدي أعضاء أوبك قلقهم من أن بايدن، قد يعيد النظر في العلاقات مع منتجي النفط الرئيسيين وهم السعودية وإيران وفنزويلا.فيما يرى البعض، أن بايدن قد يخفف العقوبات ضد إيران وفنزويلا.