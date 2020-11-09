العاصفة الاستوائية أيتا تضرب كوبا

تسببت العاصفة الاستوائية أيتا بهبوب رياح قوية وأمطار غزيرة على كوبا، بعد أن عبرت مناطق في أمريكا الوسطى وجنوب المكسيك مخلفة دمارا وأضرار كبيرة في الممتلكات والأرواح.وكان من المتوقع أن تشتد العاصفة وتتجه نحو فلوريدا في وقت لاحق، حيث قال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير إنه "من المتوقع أن تكون قريبة من قوة الإعصار عندما تتحرك بالقرب من منطقة فلوريدا كيز أو فوقها".وقال معهد الأرصاد الكوبية إن إيتا وصلت إلى اليابسة في الساعة 4:30 صباحا (09،30 ت غ) على الحدود بين إقليمي سانكتي سبيريتوس وسييجو دي أفيلا في وسط البلاد.وأضاف المعهد أن أقصى سرعة للرياح كانت حوالي 100 كيلومتر في الساعة (حوالي 60 ميلا في الساعة).وتعد العاصفة الاستوائية إعصارا عندما تصل سرعتها إلى 74 ميلا في الساعة.ووردت أنباء عن أمطار غزيرة في النصف الشرقي من كوبا، حيث أجلت السلطات آلاف الأشخاص خوفا من حدوث فيضانات.وتوقعت الأرصاد الكوبية أن تؤدي الرياح العاتية إلى أمواج قوية وارتفاع مياه البحر على الساحل الجنوبي.وأضافت أن أيتا ستستمر في العبور فوق مقاطعة سييجو دي أفيا قبل أن تمر فوق الساحل الشمالي وتتجه شمال غرب فلوريدا.