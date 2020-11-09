الشرطة فى جورجيا تستخدم المياه لتفريق محتجين على الانتخابات

استخدمت الشرطة في جورجيا مدافع المياه لتفريق مئات المحتجين الذين احتشدوا أمام مفوضية الانتخابات مساء الأحد تأييدا لدعوة المعارضة لإعادة الانتخابات البرلمانية التي جرت في 31 أكتوبر بزعم حدوث تزوير.وذكر بعض الشهود والقنوات التلفزيونية أن الشرطة استخدمت أيضًا الغاز المسيل للدموع لكن الشرطة نفت ذلك.ورشقت مجموعات صغيرة من المحتجين الشرطة بالحجارة، وسار المتظاهرون إلى مبنى مفوضية الانتخابات من شارع روستافيلي الرئيسي بالعاصمة حيث نظم الآلاف مسيرة سلمية.وقالت الشرطة إن المحتجين حاولوا اقتحام مبنى المفوضية.وقالت وزارة الداخلية في بيان: "مع لجوء المحتجين للعنف وعدم التزامهم بتعليمات الشرطة، استخدمت وزارة الداخلية القوة المتناسبة في حدود صلاحياتها".