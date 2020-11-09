محافظ الوادى الجديد يعقد مؤتمرًا جماهيريًا بالفرافرة (صور)

عقد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، مساء اليوم، لقاءََ جماهيريًا مع مواطني مركز الفرافرة في حضور رئيس المركز السيد يوسف مرزوق، وأعضاء الجهاز التنفيذي للمركز، حيث استمع لمشكلات المواطنين، ووجه على الفور بدراستها والعمل حلها.وكلف «الزملوط» لجنة لفحص ومعاينة الأراضي المستغله فعليًا ومرفوضة من منظومة التقنين لتسليمها لصندوق استصلاح الأراضي لتأجيرها للمنتفعين، كما وجه أيضًا بدراسة سعر أعمدة الإنارة لتركيبها لأراضي تقسيمات البناء، مؤكدًا استعداد المحافظة تحمل ٥٠ ٪ من التكلفة في حال تعذر التنفيذ.وفي ختام اللقاء كلف محافظ الوادي الجديد بسرعة الانتهاء من إعداد الموقف التنفيذي لكافة المشروعات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتقاعسين وغير الجادين.