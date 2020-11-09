القومى للمرأة: 51 شكوى واستفسار خلال المرحلة الثانية من انتخابات النواب

كشفت أمل عبد المنعم مديرة غرفة العمليات المركزية بالمجلس القومي للمرأة عن تلقي غرفة العمليات 51 شكوى واستفسار على مدار يومي انتخابات المرحلة الثانية من انتخابات ٢٠٢٠، تم استقبالها من خلال الخط المختصر 15115 وفروع المكتب بجميع محافظات الجمهورية.وأشارت مديرة الغرفة، في تصريح اليوم، الى أن أغلب الشكاوى جاءت حول الاستعلام عن اللجان الانتخابية وتم افادتهم بمعلومات اللجنة من خلال الاستعلام الفوري على الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية للانتخابات، كما وردت طلبات بالعمل على تغيير المقرات الانتخابية مستقبلًا نظرًا لبعدها عن محل الاقامة، وقد تم رفع الطلبات على بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة لرئاسة الوزراء.وأضافت أن الشكاوى تضمنت تجاوزات انتخابية فردية مختلفة بمحيط المقار الانتخابية فى بعض المحافظات، مشيرة إلى أنه تم التواصل مع غرف عمليات المحافظين، وغرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات، وغرفة عمليات مجلس الوزراء وتم التدخل لحل هذه الشكوى على الفور.وأوضحت أنه خلال المتابعة الميدانية لفرق المتابعين المنتشرين بمحافظات المرحلة الثانية من الانتخابات وهم (13) محافظة، تم رصد تصدر المرأة المشهد الانتخابي بأغلب المحافظات خلال اليومين رغم التقلبات الجوية، بالاضافة إلى التزام اللجان الانتخابية بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لفيروس كورونا المستجد، وتوفير تغطية أمنية محكمة بالمقرات الانتخابية، وتواجد فرق عمل تطوعية ومن غرف المحافظين للاستعلام عن اللجان والمقرات الانتخابية، إلى جانب استجابة الجهات المعنية للشكاوى والبلاغات بشكل فورى وإزالة العقبات أمام الناخبين.يذكر أن غرفة عمليات المجلس القومي للمرأة عملت على مدار يومي خلال المرحلة الثانية من الانتخابات طوال فترة التصويت وحتى غلق باب اللجان، بهدف تلقى الشكاوى والبلاغات التي تواجه السيدات أثناء سير العملية الانتخابية والعمل على حلها بالتنسيق مع غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات، وغرفة عمليات مجلس الوزراء، بالاضافة إلى غرف عمليات المحافظين، كذلك المساعدة في الاستعلام الفوري عن اللجان والمقرات الانتخابية للناخبين والناخبات، والمتابعة الميدانية لسير العملية الانتخابية ومدى انضباطها من خلال المتابعين المحليين بكافة محافظات المرحلة الثانية التي يجرى بها الانتخابات، بالإضافة الى الرصد الإعلامي لما يتم تداوله من أخبار وعقبات تعوق الناخبين من الإدلاء بأصواتهم على مواقع التواصل الاجتماعى والتحقق من صحتها وعمل الإجراءات اللازمة لتذليل كافة العقبات التى تواجه الناخبين والناخبات.