إصابات كورونا فى فرنسا تقترب من 1.8 مليون

قالت وزارة الصحة الفرنسية مساء الأحد، إن إجمالي وفيات فيروس كورونا المستجد في فرنسا بلغ 40439 بعد تسجيل 271 حالة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الماضية.وقالت الوزارة في التقرير اليومي للوباء، إن عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس وصلت إلى مليون و787324 بزيادة 38619 حالة عن أمس السبت عندما زاد العدد الإجمالي بواقع 86852.غير أن الوزارة قالت إن البيانات الحديثة ستخضع للتصحيح اليوم الإثنين بعدما واجهت مشكلات في الجمع.